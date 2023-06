Sachsen-Anhalts Ministerpräsident besucht Kita und Feuerwehr in Gleina. Reiner Haseloff macht außerdem CDU-Parteifreund und Bürgermeister Florian Schüler seine Aufwartung.

Welchen coolen Tipp Ministerpräsident Reiner Haseloff in der Kita „Pittiplatsch“ gibt

Visite in Gleina

Ministerpräsident Reiner Haseloff flachst in der Gleinaer Kita mit Finn, Jakob und Dora.

Gleina/MZ - Bei der kleinen Freya hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ab sofort ganz gewiss einen dicken Stein im Brett: Hatte der geschichtsversessene Landesvater das Mädchen bei seinem Besuch in der Kita „Pittiplatsch“ in Gleina doch darauf hingewiesen, dass man ihrer Namensvetterin, der germanischen Göttin Freya, mit dem Freitag sogar einen eigenen Wochentag gewidmet hätte und dass sich folglich auch sie an dem betreffenden Wochentag stets huldigen lassen und mit Geschenken bedenken lassen könne.