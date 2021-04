Virtueller Draht zu US-Konsulin

Schulpforte - Der Schülerfirma „pforTech“ der Landesschule Pforta hatte schon mehrfach von sich reden gemacht, unter anderem auch durch die Herstellung eines 3-D-Druckers - jetzt konnte sie sich und ihre Arbeit in einem besonderen Rahmen vorstellen: im virtuellen Beisein der Konsulin am US-Generalkonsulat in Leipzig, Julia Hozakowska. Die Diplomatin war auf Vermittlung von Mitarbeitern des Landesprojektes „Gründerkids“ mit den Pfortensern in Kontakt getreten, parallel dazu auch mit Akteuren der Schülerfirma „Phodio“ des Fallstein-Gymnasiums in Osterwieck. Anlässe für das virtuelle Treffen waren die „Transatlantic Innovation Week 2021“ und die Frage, wie Schülerfirmen die Kreativität und den Innovationsgeist von Schülern steigern können.

Die Antwort darauf hatte für „pforTech“ Lucas Maximilian parat: „Die Ideen und die Umsetzung kommen von den Schülerinnen und Schülern selbst. Somit werden stets neuartige und innovative Projekte auch ohne Hilfe der Lehrkräfte umgesetzt.“ Die Schülerfirma visualisiert unter anderem Kulturstätten wie den Naumburger Dom, bietet anderen Schulen Workshops zu speziellen Software-Anwendungen an und fertigt, wie schon erwähnt, Produkte aus dem 3-D-Drucker, die beispielsweise in der Touristinformation in Naumburg verkauft werden. Aktuell arbeitet das Team an der Entwicklung eines virtuellen Museums für das Besucherzentrum der Stiftung Schulpforta.

Wir als Schülerfirmen können viel voneinander lernen, besonders im Bereich des 3-D-Drucks. Karl Döppelhauer

Die Osterwiecker Schülerfirma „Phodio“ wiederum generiert ihre Einnahmen in mehreren Bereichen: So bietet das Team einen Foto- und Druckservice an, erstellt Videos, bearbeitet multimediale Aufzeichnungen technisch und verkauft Schul-Merchandise-Artikel und Schulsportbekleidung.

Nach einer Stunde intensiven Austausches resümierte US-Konsulin Julia Hozakowska: „Es war mir eine Freude, mich mit den Schülerinnen und Schülern über ihre Projekte auszutauschen. Der Unternehmergeist dieser jungen Menschen ist sehr beeindruckend und stimmt mich optimistisch, dass Deutschland und die USA auch in Zukunft beim Thema Innovation durch enge Zusammenarbeit führend sein werden.“ Für die teilnehmenden Schüler wiederum war der Austausch doppelt gewinnbringend. Karl Döppelhauer vom Fallstein-Gymnasium: „Wir als Schülerfirmen können viel voneinander lernen, besonders im Bereich des 3-D-Drucks.“

Konsulin Julia Hozakowska (Foto: US-Generalkonsulat Leipzig)

Doch nicht nur die Diplomatin wollte etwas wissen, umgedreht auch die Teilnehmer der Schülerfirmen von ihr. Zum Beispiel, wie der Arbeitsalltag einer Konsulin aussieht und welche deutsch-amerikanischen Unterschiede oder Gemeinsamkeiten es im Alltag und im Berufsleben gibt.

„Gründerkids“ unterstützt seit 2009 die Gründung und Arbeit von Schülerfirmen sowie die Kooperation mit lokalen Unternehmen. Aktuell werden 140 Firmen an allen Schulformen in ihrem Entwicklungsprozess begleitet. Ermöglicht wird das durch Mittel des Landes Sachsen-Anhalt und des Europäischen Sozialfonds (ESF). (mhe)