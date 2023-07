125 Jahre Ortsfeuerwehr plus drei weitere Jubiläen werden gefeiert: mit Blick in die Historie, Ehrungsmarathon und guter Laune.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Baumersroda - Sieht ganz so aus, als würde es aktuell eine ordentliche Ballung an Feuerwehrjubiläen in unserer Region geben. Neben beispielsweise Saubach und Burkersroda reihten sich jüngst auch die Kameradinnen und Kameraden aus Baumersroda in den Feier-Reigen ein. Dabei gingen die Frauen und Männer aus dem Gleinaer Ortsteil so richtig in die Vollen und brachten es fertig, nach dem Motto „Vier auf einen Streich!“ gleich mehrere Anlässe festlich zu begehen – nämlich 125 Jahre (Haupt-) Feuerwehr, 30 Jahre Jugendfeuerwehr, 15 Jahre Kinderfeuerwehr und nicht zuletzt 30 Jahre Feuerwehr- und Heimatverein Baumersroda.