Die Großjenaerin Franziska Schröder nimmt an Wettbewerben im Zughundesport teil. Wie sie mit ihren Tieren trainiert und was für sie die Faszination ausmacht.

Großjena - „Luna“ springt hoch und fordert, gestreichelt zu werden. „Kalle“ bellt etwas ängstlich. „Tok“ beobachtet einen mit ihren himmelblauen Augen sehr genau. Zwischendrin wuselt „Schippers“. Betritt man das Grundstück in der Gutsstraße mit der Nummer 6 in Großjena ist man in der quirligen Welt von Franziska Schröder angekommen. „Alles ist auf die Hunde ausgerichtet“, sagt die 41-Jährige. Die Großjenaerin ist nicht nur glückliche Besitzerin von vier Hunden.