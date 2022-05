Vier Böcke mit Auftrag

In dem Naumburger Stadtteil startet ein neues Beweidungsprojekt des Geo-Naturparks. Ziegen sind dafür vom Freyburger Haineberg an den Panoramaweg umgezogen.

Almrich - Sie sind für den Laien nicht auseinanderzuhalten. Dirk Rothhämel kennt sie jedoch ganz genau: Tim und Tom, Hans und Franz sind jeweils Zwillinge - und sehr zutraulich. Die vier Pfauenziegen lassen sich von ihrem Besitzer allzu gern streicheln - wenn sie nicht gerade mit dem Fressen beschäftigt sind. Ohne Scheu schlängeln sich die Tiere durch den bereits hochgewachsenen Hartriegel. Mit ihren Hufen drücken sie die dünnen Stämmchen hinab und knabbern an den Trieben. Für diese Aufgabe sind die vier Böcke gerade in den Diensten des Geo-Naturparks. Noch vor einigen Monaten auf der sechseinhalb Hektar großen Beweidungsfläche auf dem Freyburger Haineberg unterwegs (wir berichteten), ist die Gruppe umgezogen und seit gut vier Wochen in Almrich nahe dem Panoramaweg ansässig. „Wir sammeln Erfahrungen, schauen, ob es passt“, sagt Rothhämel, Mitarbeiter des Geo-Naturparks und Besitzer von insgesamt 20 Ziegen.