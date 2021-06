Viel Spaß auf Extra-Runden

Saubach - Welche Begeisterung die Veranstaltung auslöste und vermittelte, ließ sich am allerdeutlichsten an der Freude und dem Kampfgeist der Kinder selbst ablesen. Doch waren es auch die kleinen Begebenheiten am Rande, die am Montag beim Finnelauf-Event der Sebastian-Kneipp-Grundschule in Saubach für das ganz besondere Flair standen.

Sportlehrerin Jacqueline Skripalle reckte anerkennend den Daumen hoch. Anwohnerin Roswitha Jakob, die das bunte Treiben auf dem Sportplatz erblickt hatte, kam spontan mit einer großen Thermoskanne frisch gebrühten Kaffees zur „Pausenversorgung“ für die Betreuer vorbei. Und Schulleiterin Ellen Kaulwell war vor lauter Glück und Freude richtiggehend gerührt: Als sie ihren Schützling Lea - anstatt der geplanten fünf - nach sage und schreibe neun absolvierten Laufrunden im Ziel in Empfang nahm, ließ die Direktorin kurzerhand und spontan noch neunmal zwei Euro extra „Sponsorenbeitrag“ für den guten Zweck der Veranstaltung springen.

Kinder wachsen über sich hinaus

Mitschülerin Lena hatte sogar zehn Runden durchgehalten. „Dabei bekam ich nach zwei Runden schon Seitenstechen“, erklärte die kleine Tauhardterin, die sich überdies auch von einem offenen Schnürsenkel an ihrem linken Schuh nicht aus dem Konzept bringen ließ. „Das habe ich gar nicht mitgekriegt.“ Bemerkenswert genug: Um die Kinder nicht zu überanstrengen, hatten die Pädagogen für die Klassenstufen drei und vier maximal zehn Laufrunden mit je 200 Meter und für die Erst- und Zweitklässler höchstens deren fünf vorgesehen.

Spontane Pausenversorgung: Anwohnerin Roswitha Jakob (links) sah das bunte Treiben auf dem Sportplatz und servierte unter anderem Lehrerin Heike Schmidt einen Becher Kaffee. (Foto: Andreas Löffler)

Woran sich die Letztgenannten allerdings partout nicht halten wollten und einfach fröhlich weiterliefen. „Wir können die ja jetzt nicht ausbremsen“, ließ sich Sportlehrerin Jacqueline Skripalle lächelnd und bereitwillig von dieser „Abstimmung mit den Füßen“ überzeugen. Wiewohl es sprichwörtlich mit den Händen zu greifen war: Nach Monaten des Lockdowns brach sich der Bewegungsdrang der Heranwachsenden fröhlich Bahn - ganz besonders etwa bei Louis aus der Klasse 4b, der den Kurs im „Schnellzugtempo“ absolvierte.

Und der - wie mit ihm übrigens weitere 47 Mitschüler - das Maximalergebnis von zehn Runden in die Wertung einbrachte. „Meine Mutti Daniela gibt zwei und meine Tante Florence einen Euro pro Runde und meine Oma Bianca die feste Summe von 15 Euro“, sagte Louis nach dem Zieldurchlauf stolz. Er erinnerte damit noch einmal an den guten Zweck der diesmal als Spendenlauf konzipierten Veranstaltung. Die von den Schülern dank ihrer persönlichen Sponsoren „erlaufenen“ Erlöse sollen zu 50 Prozent für die Anlage eines kleinen Fitness-Parcours auf der sogenannten Kneipp-Wiese ihres Schulareals verwendet werden.

Im kommenden Jahr wollen wir den Finnelauf dann gern wieder im gewohnten Format und somit den Grundschul-Pokal als Staffelwettbewerb austragen. Finnelauf-Organisator Matthias Klug

Welchem guten Zweck oder sogar: welchen guten Zwecken die andere Hälfte der Einnahmesumme zugutekommt, werden die Schüler per Abstimmung selbst bestimmen. „Hier zeichnen sich die Unterstützung kranker Kinder sowie Zuwendungen ans Tierheim als die Favoriten ab“, erläuterte Schulleiterin Ellen Kaulwell.

Matthias Klug, Organisationschef des Finnelaufs, der persönlich in Saubach vorbeischaute, hofft, dass nun noch weitere Grundschulen der Region dem Beispiel der Saubacher folgen und bis zu den Sommerferien eigene kleine Lauf-Events organisieren. „Im kommenden Jahr wollen wir den Finnelauf dann gern wieder im gewohnten Format und somit den Grundschul-Pokal als Staffelwettbewerb austragen“, blickt Matthias Klug voraus.

Agrar-Unternehmen lobt Sonderprämie aus

Großartige Geste: Um den Pioniergeist und Enthusiasmus der Saubacher zu würdigen, hatten er und sein Co-Geschäftsführer Roland Braune von der Kahlwinkel Agrar KG für jede der am Montag von den Mädchen und Jungen gelaufene Runde kurzerhand 20 Cent „Sonderprämie“ ausgelobt. Was bei insgesamt 991 von den Kneipp-Grundschülern komplettierten „Umdrehungen“ nochmals knapp 200 Euro mehr für den guten Zweck ergab.