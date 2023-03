Prädestinierte Lage an Saale und (Rad)-Wanderwegen: Das „Fischhaus“ in Schulpforte hat nicht nur eine lange Tradition, sondern ist auch immer gut besucht, vor allem in der Saison.

Schulpforte - Es geht noch ruhig zu an diesem Donnerstagnachmittag in der Gaststätte „Fischhaus“, doch zum Abend hin wird sich der Gastraum füllen. Sogar der Stammtisch ist vergeben. „Sobald das Wetter mitspielt, sind die Leute unterwegs“, erzählt Wirt Andreas Burmeister. Die Saison kommt so langsam in Fahrt, und bald ist die schön an der Saale gelegene Traditionsgaststätte eine gefragte Adresse für Radfahrer, Wasserwanderer, Spaziergänger und mit dem Auto Reisende. Es gibt tatsächlich nur sehr wenige Gasthäuser, deren Lage so prädestiniert ist. Ein Selbstläufer gewissermaßen, doch einer, der dem Wirtsehepaar Burmeister und dessen Team alles abverlangt - auch und vor allem, weil die Personaldecke äußerst knapp ist. „Wir suchen Verstärkung für unser Serviceteam“, wirbt deshalb ein Aushang neben der Tür.