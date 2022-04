Viehwaggons, Kohlepressen und Brot aus Bochum

Besondere Geschichten beginnen manchmal mit banalen Sätzen. „Da stand heute ein älterer Herr mit seinen Enkelinnen vor unserer Einfahrt“, sagte mein Vater im Sommer. „Okay, und was wollte er?“ „Ihnen das Haus zeigen, in dem er von 1945 bis 1949 gelebt hat, mit fünf Geschwistern in zwei Räumen, dort, wo ich heute mein Wohn- und Schlafzimmer habe.“ Plötzlich klangen die Sätze meines Vaters alles andere als banal. Es ist ja auch mein Haus. Wir leben hier in der Burgstraße. Drei Generationen unter einem Dach.