Vermisster Senior taucht in Flemmingen auf

Helikopter über dem Eingangsportal der Landesschule: Die Polizei suchte am Dienstag einen vermissten Rentner.

Bad Kösen - Es ist nicht das erste Mal, dass ein Hubschrauber der Polizei in und um Bad Kösen nach einer vermissten Person sucht - am Dienstagvormittag kreiste wiederum ein Helikopter vor allem im Bereich des ehemaligen Seekurparkes sowie den angrenzenden Reha-Klinken samt Altenpflegeheim. Der Grund: Seit dem Montagabend wurde ein 78-jähriger Patient aus einer der Reha-Einrichtungen vermisst, weshalb schon in der Nacht und tags darauf die Suche nach ihm stattfand.

Diese wurde ausgeweitet auf den Bereich der Bundesstraße 87 und die kleine Saale bis nach Schulpforte, tagsüber mit Unterstützung eines Hubschraubers der Landespolizei. Die Suche musste aber erfolglos abgebrochen werden. Der Senior galt als orientierungslos, zudem war er auf Medikamente angewiesen.

Gefunden wurde der Mann schließlich in Flemmingen nach einem Zeugenhinweis. Laut Polizei hatte der 78-Jährige leichte Verletzungen erlitten - er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. (be/mhe)