Verlässliche Sommerboten

Wischroda - Über einem alten Vierseitenhof in Wischroda ziehen am sommerlich blauen Himmel Schwalben voller Geschäftigkeit ihre Bahnen, um in ungestörten Augenblicken in einer Durchfahrt zu verschwinden. An deren blank liegenden Deckenholzbalken reiht sich Nest an Nest. „Es sind genau 54“, kommentiert Hans-Peter Fischer die erstaunten Blicke seines Gastes. Einige Nester, die größeren, ist er sich sicher, sind von zwei Schwalbenpaaren bewohnt. „Oder auf einer Seite kommen die Eltern, auf der andren Seite der Nachwuchs unter“, mutmaßt er.