Folgenschwerer Unfall auf B 176 Fußgängerin wird in Laucha von Auto erfasst und stirbt in Klinik

Auf der Bundesstraße 176 in Laucha wird am Montagabend eine 43-jährige Frau von einem Auto erfasst. 18-jähriger Fahrer erleidet Schock. Was bisher bekannt ist.