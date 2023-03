Verdi kündigt Streik und Demo an - Aktion am Donnerstag in Naumburg

Naumburg/ag - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kündigt im Rahmen der Tarifrunde im öffentlichen Dienst für Donnerstag, 16. März, im Burgenlandkreis einen Warnstreik kommunaler Beschäftigter an. Aufgerufen zur Arbeitsniederlegung seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kitas und Horte, von Verwaltungen, der Sparkasse, des Abwasserzweckverbandes Naumburg, des Jobcenters, der Bundesagentur für Arbeit und aller Dienststellen des Landratsamtes, teilte Verdi am Montag mit.

Aufruf Reaktion auf „unzureichendes Angebot“ der Arbeitgeber

Angaben über die konkrete Beteiligung machte die Gewerkschaft nicht. Sie reagiere mit dem Streikaufruf auf das „völlig unzureichende Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst“, heißt es.

„Mit zunehmender Eskalation in dieser Tarifrunde haben wir uns entschieden, auch die Landkreise mit in die Arbeitskämpfe einzubinden“, sagte Gewerkschaftssekretär Johannes Mielke. „Eine solche Verhandlung betrifft nicht nur die Beschäftigten in den Städten. Wir wollen ein Bewusstsein für die Bedeutung des öffentlichen Dienstes in allen Regionen schaffen“, führte er weiter aus.

Kundgebung auf Naumburger Marktplatz

Es werde durch langjährige Sparmaßnahmen am Personal und den Arbeitsbedingungen zunehmend schwierig, freiwerdende Stellen zu besetzen. Gleichzeitig kämen immer mehr Aufgaben für die Beschäftigten hinzu. Die Belastung und die daraus resultierenden Krankenstände seien hoch. „Die Beschäftigten haben es satt. Immer wieder mussten sie in Tarifrunden Reallohnverluste hinnehmen. Damit ist jetzt Schluss“, kommentierte Mielke die Stimmung und Streikbereitschaft in den verschiedenen Bereichen.

Los geht es am Donnerstag um 9 Uhr mit der Erfassung der Streikenden auf dem Naumburger Marktplatz. Die dortige Kundgebung beginnt gegen 10 Uhr und wird etwa 30 Minuten dauern. Anschließend laufen die Streikenden im Rahmen eines Demozuges durch die Innenstadt, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Enden wird die Veranstaltung gegen 11.30 Uhr wieder auf dem Marktplatz.