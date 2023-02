Billroda/Tauhardt - Zwei Jahre Zwangspause und die Vorfreude, an eine über viele Jahre gewachsene schöne Tradition wieder anzuknüpfen, war sicher einer der Gründe, dass sich zur Winterwanderung der Sportgemeinschaft (SG) Finne Billroda mit über 150 Teilnehmer am Sportlerheim in Tauhardt ein großer Zuspruch und neuer Besucherrekord einstellte. Auch die Erwartung, dass auf dem etwa 320 Meter liegenden Höhenzug der Finne mit angrenzendem Rastenberger Forst noch mehr als nur ein Hauch Winter bestehen würde, lockte die Menschen aus der Region zwischen Unstrut und Finne, sich an der etwa zweistündigen Tour durch den Wald auf verschneiten Wegen zu beteiligen.