Wirtschaft in Sachsen-Anhalt Unternehmensgruppe kauft Opterra-Zementwerk in Karsdorf

Der irische Eigentümer will das Zementwerk in Karsdorf zum Jahresende an die „thomas gruppe“ mit Sitz in Rheinland-Pfalz verkaufen. Die Unternehmesngruppe will ihre Produktion damit ausweiten. Was über den Kauf bislang bekannt ist.