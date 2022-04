Unterkunft für Naumburger Brandopfer

Am 1. Januar steht plötzlich eine Naumburger Mietwohnung in Flammen. Mehrere Familien werden obdachlos. Zwei erhalten vom DRK eine notdürftige Bleibe.

Naumburg - Eben noch hatten sie das neue Jahr bejubelt, sich Gesundheit und Glück gewünscht, da brach die Katastrophe über die Bewohner der Naumburger Graf-Stauffenberg-Straße 15 herein. Keine zwei Stunden nach dem Jahreswechsel schwebten sie in Gefahr. Gegen 1.15 Uhr stand in dem Mehrfamilienhaus eine Wohnung in Flammen.