Erstmals gibt es zu Wahlen kein Wahllokal im Nebraer Ortsteil Reinsdorf. Bürger übt deshalb in Gemeinderatssitzung scharfe Kritik. Was Nebras Bürgermeisterin und die Verwaltung zum Fall sagen und welchen Service man den wahlberechtigten Einwohnern anbietet.

Nebra/Freyburg - In Reinsdorf herrschen Frust und Enttäuschung. Im Nebraer Ortsteil hat sich herumgesprochen, dass es zur Bundestagswahl am 23. Februar erstmals kein Wahllokal geben wird; in der Vergangenheit war es in der Feuerwehr.