Naumburg - Wenn am heutigen Freitagabend Musik durch die dicken Mauern der Naumburger Stadtkirche St. Wenzel dringt, zeugt das vom Auftakt des diesjährigen Internationalen Orgelsommers. Er macht bis zum 25. August Unmögliches möglich. So trifft in acht Konzerten, die unter dem Motto „Bach und Romantik“ stehen, der berühmte Barockmusiker auf die Romantik - also auf jene Epoche, die 45 Jahre nach dem Tod des berühmten Musikers zu erblühen begann.