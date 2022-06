Ungeduldig erwarteter Kurs

Ein speziell auf sie zugeschnittenes Angebot der Volkssolidarität schult Senioren im Umgang mit Tablet und Handy. Nächste Schnupperstunde am 11. März.

Geduldig wies Kursleiter Andreas Küstner (Mitte) die Seniorinnen und Senioren beim Einsteigerkurs in den Umgang mit Tablet, Smartphone & Co. ein.

Naumburg - Dass Gabriele Kleine am Tag zuvor schon einmal (und somit verfrüht) in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in der Naumburger Seilergasse vorbeigekommen war: Wie anders als Ausdruck gesteigerter, fast ungeduldiger Erwartungsfreude auf den ihr liebgewordenen Computer-Einsteigerkurs für Senioren wollte man es interpretieren?