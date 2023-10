Im Heimspiel am Samstag gegen den Tabellenletzten TSV Anderten wird es für die Burgenländer vor allem auf eine gute Abwehrarbeit - hier Marcel Popa (r.) und Tim Bielzer in Aktion - ankommen.

Weissenfels/Naumburg - Mitten in einer Handball-Saison neue Spieler verpflichten zu müssen, ist eine heikle Angelegenheit. Die meisten Akteure stehen unter Vertrag und Vereinslose oft nicht im Training, müssen für ein Comeback also erst mal fit gemacht werden. Der HC Burgenland hat jetzt aber reagieren müssen, weil sich Benas Vaicekauskas - zuletzt die Nummer eins zwischen den Pfosten - schwer verletzt hat und monatelang ausfallen wird. Bei der Erwärmung vor der Partie beim Stralsunder HV hatte sich der litauische Keeper, der im Sommer vom SV Plauen-Oberlosa gekommen war, die Achillessehne gerissen. Am Montag wurde Vaicekauskas in Halle in der Sportklinik von HFC-Doc Bartels erfolgreich operiert. Am Dienstag kehrte er bereits nach Hause zurück, und gestern begannen die physiotherapeutischen Reha-Maßnahmen.