Mit einem in letzter Sekunde verwandelten Siebenmeter feiert Drittligist HCB den ersten Sieg unter Trainer Fabian Kunze. Neuzugang Kozubik gelingen drei Treffer.

Der Tscheche Vojta Kozubik (hier beim Wurf) feierte mit drei Treffern in Plotha gegen Altenholz einen gelungenen Einstand im HCB-Trikot.

Plotha. - Der Karneval-bedingte Umzug ins „Wohnzimmer“ hat den Drittliga-Handballern des HC Burgenland Glück gebracht. Ob nun das vertraute Umfeld in der Trainingshalle in Plotha, die besondere Atmosphäre wegen der dortigen Enge oder die Leistungssteigerung seiner Schützlinge für den knappen Heimerfolg gegen den bisherigen Tabellenfünften TSV Altenholz verantwortlich waren - Fabian Kunze wird’s einigermaßen egal sein. Er freute sich nach dem 26:25-Sieg am Samstagabend über die ersten beiden Punkte als neuer HCB-Trainer.