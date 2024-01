Ein Lkw-Fahrer kommt auf der Bundesstraße 180 bei Stößen in einer Kurve über den Mittelstreifen der Fahrbahn und zwingt einen Autofahrer auszuweichen - mit Folgen. Doch anstatt anzuhalten, fährt er weiter.

Unfallflucht bei Stößen: Lkw fährt über Mittelstreifen, ein Auto daraufhin in den Graben

Stößen/mhe - Auf der Bundesstraße 180 bei Stößen ist es am Montagmorgen zur Unfallflucht eines Lkw-Fahrers gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte dieser in einer Kurve den Mittelstreifen überfahren, was wiederum einen Pkw-Fahrer zum Ausweichmanöver zwang.

Dieser verlor die Kontrolle über seinen Wagen und landete im Straßengraben. Der Trucker setzt die Fahrt ohne anzuhalten fort. Am Pkw entstand Sachschaden, sein Fahrer blieb unverletzt.