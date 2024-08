Weil sie das Gaspedal mit der Bremse verwechselte, ist in Naumburg eine Frau mit ihrem Auto drei Meter in die Tiefe gestürzt.

Drei Meter in die Tiefe gestürzt: Autofahrerin verwechselt Gaspedal und Bremse

Unfall in Naumburg

Unfall: Ein Auto überschlug sich in Naumburg, während es drei Meter in die Tiefe

Naumburg. - Zu einem Unfall ist es am Montag in Naumburg gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach wollte eine Autofahrerin aus ihrer Parklücke an einem Hang herausfahren, als sie jedoch das Gas- und Bremspedal miteinander verwechselte. In der Folge sei das Auto drei Meter in die Tiefe gestürzt und habe sich dabei überschlagen.

Die Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus.