Nach dem tragischen Autounfall am 1. Juli 2024 zwischen Naumburg und Schönburg mit drei Todesopfern wurde am Amtsgericht nun das Urteil gefällt. Was die Gutachten ergaben.

Das Medieninteresse an dem Strafprozess war am Donnerstag am Amtsgericht Naumburg groß. Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Neufang steht Reportern Rede und Antwort.

Naumburg/jak. - Bei einem tragischen Autounfall am Kirschfestsonntag 2024 verloren drei junge Menschen auf der L204 zwischen Naumburg und Schönburg ihre Leben. Nun, knapp ein Dreivierteljahr später, wurde am Donnerstag der Fahrer des Unfallwagens im Amtsgericht Naumburg wegen fahrlässiger Tötung dreier Menschen sowie fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung zu zwei Jahren Haft verurteilt – Bewährung ausgeschlossen. Beantragt hatten Staatsanwalt und Nebenklage eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten.

Nach einem von Reue geprägten Geständnis des 43-Jährigen stellten drei Sachverständige ihre Gutachten vor. Demnach war der ein Jahr alte Mercedez in einem technisch einwandfreien Zustand. Dass der Wagen in der dritten Stunde des 1. Juli 2024 am Beginn einer Rechtskurve links von der feuchten Fahrbahn abgekommen und sich nach einem Frontalzusammenstoß mit einer Streugutkiste und des Weiteren mit einem Baum dreimal überschlagen hatte, habe an der alkoholbedingt verzögerten Reaktion des Fahrers gelegen. Eine Alkoholprobe hatte ergeben, dass der Weißenfelser mit 0,98 Promille am Lenkrad gesessen hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.