Gleina. - Zu einem Unfall mit herumliegenden Trümmern ist es am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 80 zwischen Freyburg und Gleina gekommen, wie die Polizei meldete.

Demnach hat es auf der B180 von Naumburg kommend in Richtung Eisleben gekracht. An der Unfallstelle fanden am Morgen Bergungsarbeiten statt.