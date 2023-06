Ein Hubschrauber brachte am Montag eine schwer verletzte Motorradfahrerin in ein Krankenhaus, nachdem sie nahe Görschen verunglückt war.

Görschen/hbo - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend nahe Görschen. Dort wollte, wie die Polizei berichtet, eine Motorradfahrerin die Bundesstraße 180, von der Kreisstraße kommend, queren. Gleichzeitig war auf der Bundesstraße jedoch ein Auto in Richtung Naumburg unterwegs, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

Die 20-jährige Motorradfahrerin wurde dabei schwer verletzt und anschließend per Hubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen. Auch der Autofahrer kam laut Polizeiangaben in ein Krankenhaus.