Unerwartete Mehrkosten am Haus für Obdachlose in Naumburg

Das Gebäude der „Herberge zur Heimat“ in Naumburg ist derzeit eingerüstet, das Dach wird saniert.

Naumburg - Wer in der letzten Zeit in Naumburg durch die Straße Neuengüter gefahren oder gelaufen ist, hat sich vielleicht über das aufgestellte Gerüst gewundert. Es steht am Gebäude des Vereins Herberge zur Heimat. Der Verein kümmert sich um bedürftige Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen, denen hier eine Unterkunft gewährt wird.

Das Gebäude wurde um 1860 gebaut und zwischenzeitlich immer wieder einmal an einigen Stellen repariert. Auch das Dach wurde schon einige Male „geflickt“, denn die gesamte Dachsanierung zu stemmen, war für den Herbergsverein eine große finanzielle Herausforderung. Schließlich werden die laufenden Betriebskosten und kleinere Instandsetzungsarbeiten aus den Mieteinnahmen, den 19 Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert.

„Aus diesen begrenzten Einnahmen können die notwendigen finanziellen Mittel für eine so große Investition nicht angespart werden“, berichtet Vereinsvorsitzende Monika Müller. Deshalb wurde nach Möglichkeiten zur Förderung gesucht. Die Herberge zur Heimat ist Mitglied der Diakonie Mitteldeutschland. Über diese Einrichtung wurde somit der Antrag auf eine finanzielle Zuwendung bei der „Glücksspirale“ gestellt. Entsprechend der Dringlichkeit und Notwendigkeit wird der Antrag befürwortet - oder abgelehnt. Der Zuschuss richtet sich nach dem eingereichten Kostenvoranschlag, aufgrund dessen auch der Eigenanteil des Antragstellers festgelegt wird.

Für die Naumburger „Herberge zur Heimat“ gab es zwei gute Nachrichten, wie Monika Müller erläutert: Zum einen gewährte die „Glücksspirale“ einen erheblichen Zuschuss, zum anderen stellte die Stadt Naumburg aus dem Etat für Denkmalschutz einen prozentualen Anteil zur Verfügung.

Der Verein freute sich über die zügig und professionell durchgeführten Dachdeckerarbeiten durch die Firma Wilhelm. Jedoch stellten sich während der Baumaßnahmen unvorhersehbare Mängel heraus, die behoben werden müssen und somit den gesamten Kostenvoranschlag um einige Tausend Euro erhöht haben. Am linken Giebel ist die Holzverschalung morsch, so dass die Schieferplatten keinen Halt mehr haben und herunterfallen. Dazu die Vereinsvorsitzende Monika Müller: „Diese zusätzlichen Ausgaben belasten uns sehr, zumal diese nicht vorhersehbar waren und nicht auf die lange Bank geschoben werden können, weil das Gerüst auch noch steht. Es würde uns helfen, wenn Privatpersonen und Firmen uns mit einer Spende finanziell unter die Arme greifen würden. Eine Spendenquittung wird selbstverständlich ausgestellt.“

Der Vorstand des Herbergsvereins und die Herbergsbewohner bedanken sich in diesem Zusammenhang bei der „Glücksspirale“, bei der Stadt Naumburg sowie allen Naumburger Bürgern, die das Haus mit Spenden sowie Rat und Tat unterstützen. „Der Diakonie Mitteldeutschland in Halle sind wir sowohl für die Befürwortung unserer Anliegen als auch für die professionelle fachliche Unterstützung dankbar“, hebt Monika Müller abschließend hervor. (ag)

Spenden an den Verein Herberge zur Heimat sind erbeten unter IBAN: DE 22 8005 3000 3320 0009 84, Stichwort: „Dachsanierung“