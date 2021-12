Unermüdlicher Publizist: Eberhard Kaufmann feiert 85. Geburtstag

Naumburg - Zahlreiche Bücher zur Regional- und Heimatgeschichte hat er schon veröffentlicht, meterlang Filme produziert, beinah unzählige Beiträge fürs „Burgenland-Journal“ unserer Zeitung geschrieben - und Eberhard Kaufmann wird nicht müde, immer noch einmal nachzulegen.

Wenn dann der 85. Geburtstag auch noch mit einem anderen Jubiläum zusammenfällt, nämlich dem seiner 65-jährigen Tätigkeit als Reporter, Journalist und das Heimatgeschehen Beobachtender, dann kommt sogar ein Büchlein zusammen, das konsequenterweise vor allem Biografisches zum Inhalt hat. Aber - und das ist der Wermutstropfen - käuflich nicht zu erwerben ist. Wer ihn kennt, bekommt eins, gute Freunde sowieso - solange der Vorrat reicht.

Doch Kaufmann ist nicht nur Publizist, er hat sich auch - im doppelten Sinne - dem Wein verschrieben. Es gibt kaum einen Weinberg, Winzer, Besenwirtschaftsbetreiber oder eine Villa an den Rebhängen entlang der Saale, die der Naumburger nicht kennt. Auch darüber hat er schon detailreiche Bücher und Sammlungen unter die geneigte Leserschaft gebracht. Dieser Umstand und der, dass Kaufmann auch einmal so etwas wie der Presseverantwortliche der Naumburger Weinbaugesellschaft war, brachte ihm nun passend zum Doppeljubiläum eine besondere Würdigung ein: die Ehrenmitgliedschaft der Weinbaugesellschaft. Die entsprechende Urkunde ist Eberhard Kaufmann zu dessen 85. Geburtstag vom Vorsitzenden Frank Weigel sowie von Vorstandsmitglied Rudolf Frölich am vergangenen Samstag übergeben worden. Ein erfrischender Blumenstrauß auch und selbstredend ein paar gute Tropfen aus dem Hause Weinbaugesellschaft, die im Landesweingut Kloster Pforta ihre Weine ausbauen lässt und derzeit rund 75 Mitglieder zählt.

Zeitdokument: Eberhard Kaufmann bei Arbeiten für den Naumburger „Filmspiegel“, hier zum Schwimmbad-Bau im Blütengrund 1968. (Repro: Michael Heise)

Dabei war es gar nicht so selbstverständlich, dass Eberhard Kaufmann einmal Mitglied im „Verein“ werden würde. Nach dem Motto „Das ist nichts für mich“ und „Macht mal euren Kram allein“ wehrte er viele Werbeversuche ab. Bis 1995, als der 160. Jahrestag der Weinbaugesellschaft anstand. „Ich habe dieses Jubiläum umfangreich begleitet - da hat man mir gesagt ,Jetzt oder nie’. Und so wurde ich Mitglied“, erzählt er. Zur nächsten Wahl kam er gleich in den Vorstand, dem er bis vor sieben Jahren angehörte. Über die Ehrenmitgliedschaft freute sich Kaufmann; er ist der vierte im Bunde derer, die sie bisher erhielten.

„Das Abschreiben überlasse ich anderen. Eberhard Kaufmann

Doch zurück zum nach wie vor alltäglichen Tun des Naumburgers, dem Schreiben. Aktuell beendet er Arbeiten an einem Buch rund um die Weinberge im Blütengrund. „Es schließt eine Lücke zu bisherigen Veröffentlichungen dieser Art“, verdeutlicht der 85-Jährige. 200 Seiten stark wird das neue, wiederum umfangreich bebilderte Buch sein - Auflage 300 Stück, Preis zwischen 20 und 25 Euro. Für den Inhalt griff Kaufmann auf Material aus seiner üppigen Sammlung zurück, das neben historischen Dokumenten maßgeblich auf Recherchen vor Ort, Gesprächen mit Weinbauern, Hauseigentümern und Zeitzeugen beruht. Brandaktuelles wird der Leser eher nicht finden, da Eberhard Kaufmann nur noch begrenzt mobil ist und er vor allem ein Freund des Erlebens und Erfassens vor Ort ist: „Das Abschreiben überlasse ich anderen.“

Soll nach dem Jahreswechsel erhältlich sein: Kaufmanns neues Buch über den Blütengrund - 200 Seiten stark und wieder reich bebildert. (Foto: Torsten Biel)

Einen Hinweis in eigener Sache gibt er auch noch mit auf den Weg. Nämlich, dass seine Bücher zwar weggehen wie die bekannten warmen Semmeln, aber zehn Titel in geringer Mengenzahl noch in der Gutenberg-Buchhandlung vorrätig sind.