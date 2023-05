Memleben - Am 7. Mai 973 stirbt in Memleben Otto I., der später der Große genannt wird. Während der Leichnam des römisch-deutschen Kaisers etwa einen Monat später im Magdeburger Dom bestattet wird, berichtet Thietmar von Merseburg (975/976 - 1018) von einer weiteren Beisetzung. In einer Marienkirche in Memleben seien das Herz und weitere Innereien des verstorbenen Herrschers, offenbar in einer Mauer, beigesetzt worden, so der bedeutendste Chronist des ottonischen Zeitalters weiter.

