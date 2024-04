In der Nacht zu Donnerstag sind die Halbschranken in der Bad Kösener Rudelsburgpromenade beschädigt worden. Was die Polizei vermutet.

Am Bahnübergang in der Bad Kösener Rudelsburgpromenade stellte ein Schrankenwärter Schäden an den Halbschranken fest.

Bad Kösen/hbo - Ein Schrankenwärter stellte in der Nacht zum Donnerstag gegen 2 Uhr eine Beschädigung an den Halbschranken am Bad Kösener Bahnübergang in der Rudelsburgpromenade fest. Ein Verursacher war jedoch nicht zu sehen.

Die Polizei vermutet anhand der Schäden, dass ein Fahrzeug den Bahnübergang überfuhr, als die Schranken bereits geschlossen waren.