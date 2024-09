Gleina/tra - Am Mittwochnachmittag hat eine Hausbesitzerin aus der Gartenstraße in Gleina den Diebstahl von Heizöl angezeigt. In einem Zeitraum von mehreren Wochen haben bislang unbekannte Täter ein Vorhängeschloss am Einfüllstutzen aufgebrochen und etwa 200 Liter Heizöl aus dem Tank abgesaugt. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.