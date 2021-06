Unbekannte stehlen größere Menge Zigaretten

Naumburg - Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in einen Getränkemarkt in der Naumburger Bahnhofstraße eingedrungen. Nach einem ersten Überblick, so die Polizei, wurde eine größere Menge an Zigaretten gestohlen.

In der Rosa-Luxemburg-Straße wiederum wurde am Samstagmorgen der Einbruch in Büroräume festgestellt. Es fehlen ein PC und Bargeld. Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Oststraße ist ein Mountainbike gestohlen worden. Festgestellt wurde das am Samstagvormittag, teilte die Polizei am Sonntag mit. (mhe)