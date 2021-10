Unbekannte brechen in Kassenhäuschen ein

In das Schwimmbad in Nebra ist zuletzt mehrmals eingebrochen worden, so auch am vergangenen Wochenende.

Nebra - Die Schwimmbadsaison ist längst beendet. Deswegen waren die Besucher, die sich am Wochenende im Nebraer Bad aufhielten, auch mehr als ungewollt. Wie die Polizei mitteilt, stiegen unbekannte Täter ins Kassenhäuschen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Verlängerungskabel, eine Kaffeemaschine und Kaffee gestohlen, heißt es.

Bereits in der Vergangenheit habe es mehrere Einbrüche in das Schwimmbad gegeben, sagte Jana Schumann, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Unstruttal, in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates im Wetzendorfer Bürgerhaus am Mittwochabend. „Es wurde dabei nichts Größeres gestohlen“, so die VG-Chefin weiter. Die Betreibung des Schwimmbades liegt in den Händen der Verbandsgemeinde. (hbo/cm)