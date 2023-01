Unbekannte brechen in ein Geschäft in der Herrenstraße ein

Täter beschädigen Glasscheibe, um in den Laden zu gelangen. Die Polizei nimmt Ermittlungen zum Vorfall in der Naumburger Herrenstraße auf.

In der Naumburger Herrenstraße sind Unbekannte in ein Geschäft eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Naumburg - In der Herrenstraße in Naumburg sind Unbekannte am frühen Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr in ein Geschäft eingebrochen. Hierzu beschädigten sie eine Glasscheibe im Eingangsbereich.

Zu dem möglichen Diebesgut gebe es bislang keine Angaben, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Halle am Freitag mit. Die Ermittlungen dauern an. (cm)