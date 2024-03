Am Wochenende beschädigen unbekannte Täter Schaufenster an zwei verschiedenen Stellen in Naumburg. Dabei entsteht ein hoher Sachschaden. Polizei ermittelt nun, ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht.

Naumburg/jak - Zeugen haben am Samstag in Naumburg gesehen, wie ein Mann gegen 23.45 Uhr die Schaufenster eines Geschäfts in der Wenzelsstraße beschädigte. Von den Zeugen aufgeschreckt, flüchtete er Richtung Neustraße. Ob er etwas entwendet hat, ist noch nicht geklärt. An den Scheiben entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.600 Euro.

Am Sonntag wurde um 9.30 Uhr bemerkt, dass auch die Schaufenster eines Schuhgeschäfts in der Bahnhofstraße beschädigt sind. Ein Zutritt zum Laden gelang nicht. Zusammenhänge zwischen beiden Taten werden geprüft.