Umzug an die Unstrut: Historisches Biwakleben erstmals in Burgscheidungen

Sommerlager der Gruppe verlässt Thalwinkel und findet neuen Standort. Am 8. Juni ist Info-Veranstaltung geplant.

Thalwinkel/Burgscheidungen - Zum Jubiläum, zur inzwischen zehnten Auflage ihres alljährlichen Sommercamps, probieren es die unter dem Dach der Bad Bibraer Kultur- und Literaturfans organisierte Interessengruppe „Historisches Biwakleben 1813“ mit einem neuen Rezept: Nachdem das sogenannte Urlaubsbiwak des inzwischen gut 40-köpfigen Zusammenschlusses, der das Alltagsleben zu Zeiten der Völkerschlacht nachstellt, jetzt mehrere Jahre in Folge in Thalwinkel stattfand, zieht man in diesem Jahr nach Burgscheidungen um.