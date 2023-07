Naumburg/ag - Vor dem Hintergrund etlicher großer Feld- und Waldbrände im Süden Sachsen-Anhalts in den vergangenen Tagen, so nahe Eulau, macht das Umweltamt des Burgenlandkreises darauf aufmerksam, dass nur fünf Prozent aller Waldbrände auf natürliche Ursachen zurückgehen. Vielfach sei dagegen menschliches Fehlverhalten Auslöser für ein Feuer.

Auch im Burgenlandkreis gelte es trotz des kurzzeitigen Regens, sich in der freien Landschaft und besonders im Wald umsichtig zu verhalten. „Es wird darum gebeten, alles zu unterlassen, was die nach zwei regenarmen Jahren und den vergangenen trockenen Wochen bereits jetzt relativ ausgedorrten Gehölzflächen bedrohen könnte“, heißt es in einer am Donnerstag von der Behörde veröffentlichten Pressemitteilung. In der freien Landschaft und besonders in den Naturschutzgebieten dürfe nicht mit Feuer hantiert werden. Zigaretten sollten immer im Aschenbecher oder in einem entsprechenden Behältnis vollständig ausgedrückt werden. Autos sollten nicht auf Graswegen und -flächen gepark werden.

Weiter heißt es: „Oft können auch Müllablagerungen in der freien Landschaft zur Brandursache werden. Eine einzige PET-Flasche kann bei starker Sonneneinstrahlung bereits nach 15 Minuten zum Brandherd werden. Aber auch einfach abgeladener Grün- und Astschnitt trägt zu einer erhöhten Waldbrandgefahr bei.“ Zur Meldung solcher Ablagerungen kann der Umwelt-Radar des Landkreises genutzt werden. Rauchentwicklung oder offenes Feuer in der Landschaft sollte sofort der Feuerwehr gemeldet werden.