Bad Kösen - Im Umbruch befindet sich derzeit in Bad Kösen die hausärztliche Versorgung. Die gute Nachricht ist: Alle ärztlichen Stellen sind wieder besetzt. So steht im MVZ Primedus, das Dr. Franziska Charrier seit 2017 in der Kurstadt leitet, ein personeller Wechsel an: Peggy Reißmann, künftige Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, folgt auf Dr. Rehwald, der, wie das Versorgungszentrum mitteilt, an einem anderen Standort tätig sein wird. Reißmann war stationär in Halle und zuletzt am Krankenhaus Naumburg als Ärztin tätig und wird in wenigen Tagen ihre Prüfung zur Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin absolvieren.

