Ulrich: „Am Montag beginnt eine bessere Zeit“

Naumburg - 73,3 heißt die entscheidende Zahl, auf die am Freitag viele Bewohner des Burgenlandkreises gewartet haben. Mit dieser aktuellen Sieben-Tage-Corona-Inzidenz liegt der Wert an fünf Werktagen in Folge unter der Marke von 100. Das hat zur Folge: Die sogenannte „Bundesnotbremse“ wird im Burgenlandkreis am Montag außer Kraft treten. „Am Pfingstmontag beginnt bei uns im Burgenlandkreis endlich eine bessere Zeit. Die Erleichterungen werden wir alle spüren und genießen. Ich bitte dennoch darum, dass wir vorsichtig und achtsam damit umgehen“, sagte Landrat Götz Ulrich (CDU) zu der erhofften Entwicklung, deren Folgen er bereits am Mittwoch skizziert hatte.

Ab Montag gilt mindestens: Erstens: Eine Öffnung der Außengastronomie (mit Testpflicht oder Nachweis für Genesene/Geimpfte) ist möglich. Zweitens: Die nächtlichen Ausgangssperren (22 bis 5 Uhr) fallen weg. Drittens: Private Zusammenkünfte sind mit bis zu fünf Personen außerhalb des eigenen Haushaltes (bisher nur eine Person) möglich. Viertens: Museen können mit Terminanmeldung am Pfingstmontag öffnen. Und Fünftens: An den Grund- und Förderschulen wird Präsenzunterricht erteilt. Für die übrigen Klassen- und Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden Schulen, der berufsbildenden Schulen sowie der Schulen für Gesundheitsberufe und Pflegeschulen wird der Unterricht im Wechselmodell erteilt. Eine Präsenzpflicht wird es für diejenigen, denen das Risiko einer Ansteckung aber weiterhin zu hoch ist, jedoch noch nicht wieder geben, heißt es.

Und weitere Lockerungen stehen bereits in der Tür - mit der neuen, noch nicht offiziell vorgestellten 13. Eindämmungsverordnung des Landes. Sie bringt weitere Öffnungsschritte. So sollen bereits ab kommenden Dienstag der Einzelhandel und Museen auch ohne Terminvoranmeldung öffnen können. Zudem soll auch wieder Innengastronomie in beschränktem Maß möglich sein. Noch etwas in den Sternen steht, ob das Land den Weg für Präsenzunterricht für alle Schüler schon ab kommender Woche freimachen wird. Dies und welche Testpflichten es geben wird, wird die erwartete Eindämmungsverordnung festlegen.

Der Burgenlandkreis plant zudem wegen der positiven Corona-Entwicklung in den einst so schlimm betroffenen Pflegeheimen eine weitere Erleichterung für Bewohner und Angehörige. Wie es aus dem Landratsamt heißt, will man in der kommenden Woche verkünden, dass die Beschränkung auf einen Besucher pro Heimbewohner entfällt.

Übrigens, falls sich die Inzidenz-Entwicklung wieder in eine negativere Richtung entwickeln sollte, gilt: Erst nach drei aufeinanderfolgenden Tagen mit einem Wert über 100 würde am übernächsten Tag die „Bundesnotbremse“ wieder in Kraft treten. Wollen wir hoffen, dass dieser Kelch an uns vorbeigehen möge.