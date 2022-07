Übergangsquartier für Kita „Rottkäppchen“ gesucht

Eckartsberga - Eine besondere Suche hat in der Verbandsgemeinde (VG) An der Finne begonnen: Für die Kindertagesstätte „Rotkäppchen“ in Eckartsberga braucht es ein neues Domizil - vorübergehend. Die Ursache dafür liegt in der Sanierung des Schul-, Hort- und Kindergartengebäudes im Mattstieg - ein seit 2015 andauerndes Großprojekt, das inzwischen bekanntermaßen so manche Überraschung birgt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<