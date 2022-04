Übergabe am Glockenseck

Die Bad Kösenerin Manuela Jauch kommt als Erste auf den gesuchten Sandsteinfelsen und sichert sich in der 5. Rätselrunde den E-Center-Gutschein.

Dorndorf - „Ich schäme mich, dass mir - als Ur-Lauchaerin und mit der Sage vertraut - erst jetzt die richtige Lösung eingefallen ist“, schrieb uns am Donnerstag eine Mitspielerin. Denn da war es für den Wochensieg der 5. Rätselrunde schon einen Tag zu spät. Am Mittwoch hatte die Bad Kösenerin Manuela Jauch um 9 Uhr morgens und wahrscheinlich nur eine Hundertstelsekunde schneller als die Bad Bibraerin Ina Sielaff die richtige Lösung ins Handy getippt. Frau Sielaff bekommt zum Trost ein Weinpaket von Tageblatt/MZ, während wir mit Manuela Jauch zur Übergabe des 75-Euro-Gutscheins für das Naumburger E-Center an den gesuchten Ort unserer 5. Rätselrunde fuhren: zum „Glockenseck“.