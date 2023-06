Landwirtschaft im Burgenlandkreis Über Felder und in den Stall - Agrargenossenschaft Nebra gibt zu Hoffest Einblicke

Agrargenossenschaft Nebra stellt sich in ihrem landwirtschaftlichen Betriebshof in Altenroda Verpächtern und vielen Besuchern vor. Was Geschäftsführer berichtet.