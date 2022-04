Über den (Un)Menschen: Schloss Neuenburg zeigt Werke von Bernd Göbel

Im Bergfried „Dicker Wilhelm“ präsentiert das Museum in einer Sonderschau die vielseitigen Arbeiten des halleschen Bildhauers.

Neue Kunst in alten Mauern: Nach zwei Jahren Corona-Pause zeigt das Museum von Schloss Neuenburg im Bergfried wieder eine umfassende Sonderausstellung.

Freyburg - Gentechnik, Kriegstreiberei, die Folgen der DDR-Diktatur und Sünden der Institution Kirche, Umweltzerstörung: Es gibt wohl kein politisches und gesellschaftliches Thema, keine (Un)Tugenden des Menschen, mit denen sich Bernd Göbel nicht auseinandergesetzt und in einen künstlerischen Prozess einfließen lassen hat. Ein Besuch der Sonderausstellung mit seinen Werken im Bergfried „Dicker Wilhelm“ in Freyburg gleicht deshalb einem Blick in die Nachrichtenwelt vergangener Jahre und Jahrzehnte.