Matthias Litzkendorf ist Spielertrainer der SG ZW Karsdorf und war am vergangenen Samstag einer von drei 46-Jährigen in der Startelf seiner Mannschaft.

Wetzendorf. - Sie sind bekannt für ihre witzigen Posts in den beliebten Netzwerken: die Social-Media-Verantwortlichen der SG ZW Karsdorf um Andy Hünniger. Nach dem 4:2-Heimsieg gegen Balgstädt/Laucha II (Tageblatt/MZ berichtete) in der „Greisliga“, wie sie schrieben, hieß es auf ihrer Facebookseite: „Ein besonderer Dank geht an die Tagespflege ’Oase’, die unsere Veteranen Dessau, Nolze & Litzkendorf unter schwierigsten Umständen noch einmal für 90 Minuten hergerichtet hat.“ Die Tagespflege gibt es tatsächlich; sie befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Wetzendorfer Sportforum, wo die SG ZW ihre Heimspiele austrägt. Und der Verweis auf die „Greisliga“ ist auch nicht so verwegen, waren die angesprochenen Daniel Dessau, Daniel Nolze und Matthias Litzkendorf am vergangenen Samstag 46 Jahre alt; einen Tag später wurde Dessau 47.