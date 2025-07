In Berlin wird seit einiger Zeit heftig über das Jahn-Denkmal im Volkspark Hasenheide debattiert. Eine Initiative möchte es stürzen. Für diesen Fall macht Landtagsabgeordneter Erben einen Vorschlag.

1872 eingeweiht, steht das Jahn-Denkmal im Volkspark Hasenheide in Berlin seit einigen Jahren stark in der Kritik.

Freyburg/Berlin - In Berlin tobt seit einigen Jahren eine heiß geführte Debatte. Im Zentrum: Friedrich Ludwig Jahn, Turnvater und Ehrenbürger Freyburgs, der als eine umstrittene Figur deutscher Geschichte gilt, an den in Deutschland unzählige Denkmäler, Plätze, Schulen und Straßen erinnern.