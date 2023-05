Premierenpublikum erlebt Freitagabend in Freyburg einen geglückten Auftakt. Die Route führt die Zuschauer an zwei Stätte des Jahn-Erbes sowie in die Kirche St. Marien.

Freyburg - Fehlstart und noch einmal Fehlstart - beim dritten Anlauf klappte es und der Turner sprintete in der Freyburger Erinnerungsturnhalle erst los, als die Trillerpfeife ertönte. Die Turnstunde amüsierte die Zaungäste köstlich. Eben diese erlebten Freitagabend mit der Premiere des 5. Naumburger Theaterspaziergangs alles andere als einen Fehlstart. Mit einem lauschigen Spaziergang durchs idyllisch beleuchtete Freyburg wandelte das Publikum mit dem Theater-Team auf den Spuren Friedrich Ludwig Jahns, um an zwei historischen Stätten des Jahn-Erbes sowie in der Kirche St. Marien in die Zeit des Turnvaters einzutauchen.