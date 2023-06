Himmelswegelauf am Wochenende Trubel an Sonnenbarke - Laufspektakel rund um die „Arche Nebra“ - 700 Teilnehmer erwartet

Am Sonnabend findet die zehnte Auflage des Himmelswegelaufs mit Ziel an der Arche Nebra statt. Was Teilnehmer und Gäste wissen müssen.