Trotz Qualität steht das Familienunternehmen „Römhild Werkzeuge“ vorm Aus

Warum der am 1. April 1993 an der Wenzelsmauer eröffnete Betrieb Ende des Jahres schließt.

Birgit (v.l.), Fabian und Eike Römhild im Familienunternehmen an der Wenzelsmauer, das am 31. Dezember schließen wird.

Naumburg - Die Oma, die sich nur schnell die Heckenschere schärfen lassen will, aber auch Profi-Handwerker, die auf bewährte Technik setzen - die unterschiedlichsten Kunden müssen sich in Naumburg ab dem 1. Januar eine neue Anlaufstelle suchen. Fast 30 Jahre lang bot „Römhild Werkzeuge“ an der Wenzelsmauer die breite Palette für Industrie und Heimwerker - vom Akkuschrauber über Kompressoren bis hin zu Rasenmähern. Doch nun ist Schluss. Eike (66) und Birgit Römhild (65) gehen in den Ruhestand. Der Ausverkauf läuft schon seit einigen Tagen. Am 28. Dezember heißt es bei Glühwein noch einmal „Alles muss raus“. Und mit dem 31. Dezember 2022 schließen Laden und Werkstatt endgültig.