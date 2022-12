Trio im Weihnachtsstress: Musiker der ersten Stunde mit großer Kapelle auf Heiligabend-Tour

Gründungs-Trio ist seit mehr als fünf Jahrzehnten bei den Schönburger Blasmusikanten aktiv. Kapelle spielt am 24. Dezember im Heimatdorf, in Naumburg und Schellsitz.

Ein Trio zeigt seine Vorfreude auf die Auftritte mit den Schönburger Blasmusikanten am Heiligabend (v.l.): Uwe Dallmann sowie die Brüder Jörg und Frank Stützer spielen mit ihren Mitstreitern heute in Naumburg, Schellsitz und im heimischen Schönburg weihnachtliche Weisen.

Schönburg - Wenn die Schönburger Blasmusikanten am Sonnabend ihre traditionelle Auftritts-Runde am Heiligabend absolvieren – 13.30 Uhr vorm Geschäft von Instrumentenbauer Matthias Fiedelak in der Naumburger Georgenstraße sowie 15 respektive 16 Uhr bei den Gottesdiensten in Schellsitz und im heimischen Schönburg – dann ist das bei den drei Gründungsmitgliedern Jörg und Frank Stützer sowie Uwe Dallmann auch immer mit der Erinnerung an die Anfänge der heute 22 Mitglieder zählenden Kapelle verbunden.