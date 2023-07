Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Naumburg hat es bundesweit in die Schlagzeilen geschafft. Alle großen Medien berichteten. In den sozialen Netzwerken wurde der Fall teils heftig diskutiert. Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ stellte auf Twitter sogar die Kommentar-Funktion zu seinem Beitrag über den Vorfall in der Domstadt ab.