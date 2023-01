Transporter weicht Pkw aus und fährt in den Graben

Auf der Landesstraße in Richtung Balgstädt ereignete sich am Samstagabend ein Unfall. Ein Transporter musste einem Pkw ausweichen und geriet in den Straßengraben.

Balgstädt/ag - Ein Mercedes Vito, der am Sonnabend gegen 20.15 Uhr auf der Landesstraße 208 in Richtung Balgstädt unterwegs war, ist in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben geraten.

Laut Angaben der Polizei war ihm ein Pkw entgegengekommen, der weit ausscherte, so dass der Transporter-Fahrer ausweichen musste und von der Straße abkam. Der Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Die beiden Insassen des Transportes blieben unverletzt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei ermittelt.